USA und EU signalisieren Einigung im Handelsstreit

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die EU und die USA haben im Handelsstreit überraschend weitgehende Einigungen erzielt. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagten nach einem Krisentreffen im Weißen Haus, es solle von beiden Seiten vorerst darauf verzichtet werden, neue Zölle einzuführen. Dies gelte, so lange die Verhandlungen liefen.

Erste Ergebnisse: "European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately", sagte US-Präsident Trump am späten Mittwochabend (Ortszeit). Auch die Abnahme von Flüssigerdgas sei ihm versprochen worden. "Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade", schrieb Trump später auf Twitter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur