USA und EU rufen Iran zu besserer Kooperation bei Atomfragen auf

WIEN (dpa-AFX) - Im Atomstreit mit dem Iran haben die USA und die EU die Islamische Republik aufgerufen, der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sämtliche relevante Informationen vorzulegen.



"Lassen Sie mich das so deutlich wie nur möglich sagen: Der Iran muss sofort voll und ganz mit der IAEA kooperieren", sagte die US-Botschafterin bei der IAEA, Jackie Wolcott, am Dienstag bei einer Sitzung des Gouverneursrats der Behörde. Die EU-Staaten betonten in einem gemeinsamen Statement, dass diese Kooperation auch rasch erfolgen müsse.

Die Statements folgten auf die Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vom Montag. Laut Netanjahu hat die IAEA Spuren von Uran in einem "geheimen Atom-Lagerhaus" im Iran entdeckt, auf das Israel im vergangenen Jahr hingewiesen hatte. Der kommissarische IAEA-Generaldirektor Cornel Feruta hat Netanjahus Aussagen bisher nicht bestätigt, den Iran aber ebenfalls zu schneller Kooperation aufgefordert. "Schnelligkeit ist das Gebot der Stunde", sagte Feruta.

Im Mai 2018 hatte Netanjahu dem Iran vorgeworfen, umfangreiche Forschungen zum Bau einer Atombombe für einen möglichen künftigen Gebrauch heimlich aufbewahrt zu haben. Dies zeigten Zehntausende Dokumente aus einem "geheimen Atomarchiv" in Teheran, die der israelische Geheimdienst sichergestellt habe, sagte er damals.

Netanjahu gilt als einer der schärfsten Kritiker des Atomabkommens mit dem Iran, das nach dem Ausstieg der USA und den darauffolgenden Verstößen des Iran auf der Kippesteht. Israel ist der Erzfeind Nummer eins des Irans, der Zerfall Israels und die "Befreiung Palästinas" gehören seit 40 Jahren zur außenpolitischen Doktrin der Islamischen Republik./nif/DP/zb