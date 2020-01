USA und China unterzeichnen erstes Handelsabkommen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Staaten und China haben ein Handelsabkommen unterzeichnet. "Das ist die erste Phase des Handelsabkommens", sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington im Beisein von Chinas Vizeministerpräsident Liu He. Es habe "sehr harte" und "sehr offene" Verhandlungen gegeben, so der US-Präsident weiter.

In "naher Zukunft" werde er nach China reisen, sagte Trump. Dort sollen Verhandlungen über eine "zweite Phase" stattfinden. Die größten Auswirkungen würden in der US-Landwirtschaft zu spüren sein, sagte US-Vizepräsident Mike Pence. China hatte bereits Mitte Dezember mehreren strukturellen Veränderungen und einem massiven Ankauf von landwirtschaftlichen Produkten und Industriegütern zugestimmt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur