USA und China gehen im Handelsstreit aufeinander zu

BUENOS AIRES (dts Nachrichtenagentur) - Die USA und China haben sich in ihrem schwelenden Handelsstreit aufeinander zubewegt. Am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires erzielten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Wochenende eine vorläufige Einigung. Die USA verzichten demnach vorerst auf eine weitere Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe nach dem 1. Januar 2019. Unterdessen sicherte China zu, die Einfuhren aus den USA zu erhöhen.

Man werde eine "substanzielle" Menge von US-Produkten kaufen, hieß es vonseiten der chinesischen Regierung. Die Verhandlungen Chinas und der USA für eine langfristige Lösung sollen fortgeführt werden. Nach Angaben der Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, soll innerhalb einer Frist von 90 Tagen eine Einigung erzielt werden.

