USA und China finden vorläufige Lösung in Handelsstreit

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Die USA und China haben eine vorläufige Einigung in ihrem seit Monaten laufenden Handelsstreit erzielt.



Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen CGTN am Samstag nach dem Abendessen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Anschluss an den G20-Gipfel in Buenos Aires. Demnach sollen keine zusätzlichen Zölle nach dem 1. Januar erhoben und die Verhandlungen zwischen beiden Seiten fortgesetzt werden./lw/DP/zb