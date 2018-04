USA überweisen 18 Milliarden Dollar ins sturmgeschädigte Puerto Rico

SAN JUAN (dpa-AFX) - Rund ein halbes Jahr nach dem verheerenden Hurrikan "Maria" in der Karibik unterstützt die Regierung in Washington den Wiederaufbau im US-Außengebiet Puerto Rico mit 18,4 Milliarden US-Dollar (14,9 Mrd Euro).



"Dieses Geld ist entscheidend, um unsere Vision von einem neuen und widerstandsfähigerem Puerto Rico zu verwirklichen, das wir für künftige Generationen aufbauen wollen", sagte Gouverneur Ricardo Rosselló am Dienstag.

Insgesamt gab das US-Wohnungsbauministerium (HUD) fast 28 Milliarden US-Dollar für neun Bundesstaaten, Puerto Rico und die US-Jungferninseln frei. Das war die höchste Hilfssumme, die in der Geschichte des HUD jemals bereitgestellt wurde. Puerto Rico steckte bereits vor dem Hurrikan in finanziellen Schwierigkeiten und ächzt unter einer Schuldenlast von rund 72 Milliarden Dollar.

Puerto Rico war von dem Wirbelsturm "Maria" im September vergangenen Jahres weitgehend zerstört worden. "Heute machen wir eine historische Investition, um unseren Bürgern in Puerto Rico zu helfen", sagte Wohnungsbauminister Ben Carson. "Mit den Hilfszahlungen werden Häuser und Geschäfte wieder aufgebaut."/go/DP/zb