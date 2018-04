USA sind meistfrequentiertes Geschäftsreiseziel aus Deutschland und der Schweiz

Utrecht (ots) - "BCD Travel 2017 Cities & Trends Report" zeigtmeistfrequentierte Städte und Länder deutscher und SchweizerGeschäftsreisenderBeim Spitzenreiter im interkontinentalen Länder-Ranking sind sichdeutsche und Schweizer Geschäftsreisende einig - am häufigsten geht'sin die USA, und zwar in erster Linie nach New York. Der "BCD Travel2017 Cities & Trends Report" gibt Aufschluss über diemeistfrequentierten Städte und Länder deutscher und SchweizerGeschäftsreisender. Die Rankings basieren auf von BCD Travel Kundengebuchten Flugtickets in Deutschland bzw. der Schweiz.Die beliebtesten Geschäftsreiseziele der Schweizer im ÜberblickGeschäftsreisende aus der Schweiz flogen 2017 im Inland amhäufigsten Richtung Genf. Innereuropäisch führen London, Paris undWien das Städte-Ranking an. Interkontinental zieht es die Schweizeram häufigsten nach Singapur, New York und Chicago. Iminnereuropäischen Länder-Ranking haben 2017 unverändert Deutschland,das Vereinigte Königreich und Frankreich die Nase vorn,interkontinental sind die USA, Singapur und China die ungeschlagenenSpitzenreiter.Die wichtigsten Änderungen bei den beliebtestenGeschäftsreisezielen der SchweizerIm Vergleich zum Vorjahr hat Paris im innereuropäischenStädte-Ranking 2017 einen Sprung um zwei Plätze von Rang 4 auf Rang 2gemacht. Auch Wien kann leicht zulegen und schiebt sich von Platz 5auf Platz 4. Interkontinental löst Singapur New York auf der PolePosition des Städte-Rankings ab. Boston steigt neu ein und kickt SanFrancisco aus der Top 5. Neueinsteiger im innereuropäischenLänder-Ranking auf Platz 5: Tschechien. Im interkontinentalenLänder-Ranking macht Hongkong zwei Plätze gut und landet auf Rang 6,Israel fällt um drei Plätze und landet auf Rang 10.Michel Jegerlehner, als Director Strategic Sales EMEAgesamtverantwortlich für BCD Travel in der Schweiz: "Die Anzahl derbei BCD Travel Suisse in 2017 gebuchten Flugtickets lag insgesamtüber Vorjahresniveau, insbesondere die Anzahl interkontinentalergeschäftlicher Flugreisen konnte zulegen. Schweizer Unternehmen habendas Geschäft in Übersee im Blick, der Hauptanteil der geschäftlichenFlugreisen aus der Schweiz findet aber weiterhin innerhalb Europasstatt."Die beliebtesten Geschäftsreiseziele der Deutschen im ÜberblickGeschäftsreisende aus Deutschland flogen 2017 im Inland amhäufigsten Richtung Berlin, gefolgt von München und Hamburg.Innereuropäisch führen London, Wien und Zürich das Städte-Ranking an.Interkontinental sind die Deutschen am häufigsten nach Shanghai,Peking und New York unterwegs. Im innereuropäischen Länder-Rankinghaben 2017 unverändert das Vereinigte Königreich, Österreich undSpanien die Nase vorn, interkontinental sind die USA, China undIndien die ungeschlagenen Spitzenreiter.Die wichtigsten Änderungen bei den beliebtestenGeschäftsreisezielen der DeutschenIm Vergleich zum Vorjahr hat im interkontinentalen Städte-Ranking2017 Dubai San Francisco in der Top 5 abgelöst. Im interkontinentalenLänder-Ranking fällt Brasilien von Rang 7 auf Rang 10 und istSchlusslicht.René Zymni, Vice President Strategic Accounts and CommercialServices EMEA bei BCD Travel: "Brasilien hat die Rezession 2017 zwarweitestgehend überwunden. Das Wachstum war jedoch 2017 aufgrund derkumulierten negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft aus denvorangegangenen zwei Jahren nur sehr schwach. Offensichtlich hat dasnicht ausgereicht, um deutsche Investoren bei der Stange zu halten."Die vollständigen Rankings des "BCD Travel 2017 Cities & TrendsReports" können Sie unterhttps://www.bcdtravel.com/cities-trends-reports/ als Infografikherunterladen.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktivunterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungentreffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, denErfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wirhelfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter underfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate (95 % in denletzten zehn Jahren) macht uns zum Branchenführer in SachenKundenzufriedenheit, mit 25,7 Milliarden USD Umsatz 2017. Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir,Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und denJoint Ventures Parkmobile International (elektronische und digitaleParkplatzlösungen) und AERTrade International (Consolidator undFulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter undist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz, einschließlichFranchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuft sich auf 26,4Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.