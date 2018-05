USA setzen Vorbereitungen für Treffen mit Kim fort

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Trump und Kim fortgesetzt. "Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself", schrieb der US-Präsident am Sonntag auf Twitter. Gleichzeitig ging Trump wieder auf Kuschelkurs zu dem nordkoreanischen Machthaber, nachdem das Treffen zwischenzeitlich abgesagt war: "I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!", schrieb Trump weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur