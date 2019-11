USA sehen Zeichen für Spannungsabbau zwischen Seoul und Tokio

SEOUL (dpa-AFX) - Die USA sehen im jüngsten Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe einen Schritt zum Abbau der Spannungen zwischen beiden Nachbarn.



Beide Länder sind wichtige Verbündete der USA. Das Gespräch zwischen Moon und Abe am Montag am Rande einer Regionalkonferenz in Bangkok sei "ein ermutigendes Zeichen", sagte der Abteilungsleiter für Ostasien und die pazifische Region im US-Außenministerium, David Stilwell, am Mittwoch vor Journalisten in Seoul. Man könne verfolgen, wie sich die Beziehungen verbesserten, sagte Stilwell nach einem Treffen mit Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha.

Die USA sehen die Streitereien in wirtschaftlichen und politischen Fragen zwischen Tokio und Seoul mit Sorge. Stilwell hatte schon im Juli in Seoul die Hilfe seiner Regierung angeboten. Japan hatte damals die Kontrollen für den Export wichtiger Materialien für die Halbleiter- und Display-Produktion nach Südkorea verschärft. Hintergrund ist ein Disput über die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter während Japans Kolonialherrschaft (1910 bis 1945). Seoul hatte später erklärt, ein ablaufendes Militärabkommen mit Japan über den Austausch von Informationen nicht verlängern zu wollen. Das will Washington verhindern, da es dabei auch um Informationen über die Aktivitäten in Nordkorea geht, das ein Atomwaffenprogramm betreibt.

Im Gespräch mit Stilwell habe Kang die Bemühungen ihrer Regierung erläutert, "rationale Lösungen" für den Konflikt mit Japan zu finden, teilte Südkoreas Außenministerium mit. Ob es bei dem Gespräch auch um das Militärabkommen ging, blieb unklar. Am Gespräch beteiligte sich auch der Staatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energiesicherheit und Umwelt im US-Außenministerium, Keith Krach./dg/DP/fba