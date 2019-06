USA rufen Iran zu Verhandlungen auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Konflikt mit dem Iran hat US-Verteidigungsminister Mark Esper die Führung in Teheran aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen.



"Unser Ziel ist (...), dies von der militärischen Schiene runter zu kriegen. Wir wollen nicht, dass provokative Handlungen des Irans zur Eskalation führen", sagte Esper am Donnerstag bei einem Nato-Treffen in Brüssel.

Zugleich rief der kommissarische Pentagon-Chef die Alliierten dazu auf, das iranische Verhalten öffentlich zu verurteilen. Sie sollten den Iran dazu drängen, Verhandlungen mit Washington aufzunehmen.

Nach den Tankerangriffen in der Straße von Hormus brachte Esper auch eine "Gruppe gleichgesinnter Staaten" ins Spiel, die die "Freiheit der Schifffahrt" garantieren könnte. Dies könne die Überwachung der Seefahrt - auch aus der Luft - beinhalten oder eine Schiffskette, die die internationalen Gewässer schützt.

Der Iran hatte zuletzt mehrfach gedroht, die Meerenge von Hormus zu schließen, die die ölreiche persische Golfregion mit dem weiten Meer verbindet und eine wichtige Route für den Öltransport darstellt.

Auslöser für die Spannungen zwischen den USA und dem Iran ist der Streit um das Wiener Atomabkommen und die US-Sanktionen, die der Wirtschaft des Irans schwer zusetzen. US-Präsident Donald Trump erklärte im Mai 2018 einseitig des Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen. Er will mit den bislang schärfsten Sanktionen die Führung in Teheran zwingen, das Atomabkommen neu auszuhandeln und schärferen Auflagen zuzustimmen.

Das hatte der oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, will aber weder mit den USA verhandeln noch auf irgendwelche Kompromisse eingehen. "Die Forderungen der Amerikaner nach Verhandlungen sind nur ein Trick", sagte Chamenei am Mittwoch. "Diese Verhandlungen haben aber nur ein Ziel: unsere politische Führung zu eliminieren und unsere Waffen wegzunehmen." Das iranische Volk werde sich "der meistgehassten und böswilligsten Regierung der Welt" niemals beugen. Ajatollah Chamenei hat laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen des Landes./wim/DP/he