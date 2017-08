USA ordnen Schließung von russischem Konsulat in San Francisco an

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Regierung hat die Schließung des russischen Konsulats in San Francisco angeordnet. Auch zwei Einrichtungen in Washington und New York sollen geschlossen werden, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit. Die Schließungen sollen demnach bis spätestens Samstag erfolgen.

Damit verblieben in den beiden Ländern jeweils drei Konsulate. Die Entscheidung folge "dem Geist der Ausgewogenheit". Man hoffe, die "Abwärtsspirale in unseren Beziehungen" zu unterbrechen, hieß es in der Mitteilung weiter. Mitte Juli hatte Moskau eine Reduzierung des diplomatischen Personals der USA in Russland angeordnet.

