USA liefern Ukraine weitere Panzerabwehrraketen gegen Russland

KIEW (dpa-AFX) - Die USA liefern der Ukraine Panzerabwehrraketen und andere militärische Ausrüstung für 60 Millionen US-Dollar (rund 53 Millionen Euro).



Die Vereinigten Staaten unterstützten die Ex-Sowjetrepublik angesichts der "russischen Aggression", teilte die US-Botschaft in Kiew am Mittwoch per Twitter mit. Zudem würden Funkgeräte und Munition geliefert.

Seit 2014 kämpfen in der Ostukraine Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. Rund 13 200 Menschen wurden seitdem getötet. Westliche Staaten stellen Kiew Ausrüstung und militärische Ausbilder zur Verfügung.

Russland bestreitet, die Führungen der Konfliktregionen mit Waffen und Munition zu versorgen. Allerdings haben die von prorussischen Kräften kontrollierten Gebiete in den Regionen Donezk und Luhansk nur mit Russland offene Grenzen. Eine deutsch-französisch vermittelte Friedenslösung für den Dauerkonflikt wurde bisher nicht umgesetzt./ast/DP/eas