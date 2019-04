USA erhöhen Druck auf den Iran

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben den wirtschaftlichen Druck auf den Iran weiter erhöht. "Maximum pressure on the Iranian regime means maximum pressure. That`s why the U.S. will not issue any exceptions to Iranian oil importers", teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Ostermontag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Zuvor hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass die Ausnahmeregelungen für mehrere Länder bei Ölimporten aus dem Iran nicht verlängert werden sollen. Ab Mai sollen demnach ausnahmslos alle Länder, die Öl aus dem Iran importieren, mit Sanktionen belegt werden. Ziel ist es nach Angaben der USA, die Ölexporte des Iran komplett zu blockieren. Bisher konnten einige Länder wie zum Beispiel China oder die Türkei günstiges iranisches Öl beziehen, ohne von den US-Sanktionen betroffen zu sein.

Foto: über dts Nachrichtenagentur