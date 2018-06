USA erheben neue Zölle auf chinesische Produkte

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die USA erheben künftige neue Zölle auf bestimmte chinesische Produkte. Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Freitag an. Die neuen Zölle sollen 25 Prozent betragen.

Damit macht Trump im Handelsstreit bereits früher geäußerte Drohungen wahr. Zugleich veröffentlichte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer eine Liste mit insgesamt 1.102 betroffenen chinesischen Produkten und Produktgruppen. Trump begründete seinen Schritt erneut mit "unfairen" Praktiken Chinas bei der Akquise von Know-How und Technologie. Die Beziehung zu China sei ihm dennoch wichtig. "My great friendship with President Xi of China and our country`s relationship with China are both very important to me", so Trump. In der Vergangenheit hatte er sich bereits ähnlich geäußert.

