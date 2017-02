USA ehrt saudischen Kronprinzen für Beitrag zur Terrorismusbekämpfung

Berlin (ots) - Kronprinz Mohammad bin Naif, stellvertretenderPremierminister und Innenminister des Königreichs Saudi-Arabien,wurde mit der George-Tenet-Medaille des amerikansichen GeheimdienstsCIA für sein entschlossenes Engagement gegen den Terrorismus und fürden internationalen Frieden geehrt. Die Medaille wurde ihm vom neuenCIA-Direktor Mike Pompeo bei einem Empfang nach ihrem Treffen in Riadam Freitag übergeben.Prinz Mohammad wertete die Ehrung als Symbol für die entschlosseneArbeit und zielgerichtete Politik der gesamten saudi-arabischenFührung unter S.E. König Salman bin Abdulasis und der saudischenSicherheitskräfte. Diese Politik werde von der gesamten saudischenGesellschaft unterstützt."Wir sind bereit, so Gott es will, Terrorismus und Extremismusweiterhin überall zu konfrontieren", sagte Prinz Mohammad. "Dank seiGott dafür, dass wir es geschafft haben, viele terroristischeHandlungen zu vereiteln". Saudi-Arabien sei von Konfliktherdenumgeben und war überhaupt die erste Nation, die von verschiedenenQuellen des Terrors betroffen gewesen sei, so der Prinz weiter. Dochsei Saudi-Arabien bereit und in der Lage, den Terror an jedem Ort undunter allen Umständen zu bekämpfen.Prinz Mohammad betonte weiter, dass der Kampf gegen denTerrorismus eine gemeinsame internationale Aufgabe sei. "DieBekämpfung des Terrorismus ist eine internationale Verpflichtung, dieeine globale Zusammenarbeit erfordert", so der Prinz. Diese Arbeitmüsse auf allen Ebenen geschehen, einschließlich die derSicherheitsdienste, der Medien, der intellektuellen Debatte sowie desMilitärs. Er erinnerte daran, dass eine solche Zusammenarbeit imEinklang mit den Regeln des Völkerrechts, den Gründungsprinzipien derVereinten Nationen sowie dem Respekt vor der Souveränität allerNationen stehen müsse. "Der Terrorismus hat keine Identität und keineReligion", sagte der Prinz. Religiöse, politische und sozialeGruppierungen, die den Glauben für Zwecke des Extremismus und derGewalt mißbrauchen, hätten keine legitime Verbindung zu den Lehrender von ihnen vorgeschobenen Religion, so der Prinz weiter.Zu den saudisch-amerikanischen Beziehungen bekräftigte PrinzMohammad die starken und langjährigen Beziehungen zwischen den beidenLändern. Diese hätten einen hohen strategischen Wert und seien einFundament für Frieden und Stabilität in der Welt. Versuche, diesergewachsenen und vitalen Beziehung zu schädigen, würden scheitern.Dazu erklärte der Prinz: "Unsere Beziehung zu den Vereinigten Staatenist historisch und wird auch weiterhin erfolgreich sein".Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Botschaft des Königreichs Saudi-ArabienTiergartenstr. 33-3410785 BerlinE-Mail: media@saudiembassy.berlinOriginal-Content von: Botschaft des K?nigreichs Saudi-Arabien, übermittelt durch news aktuell