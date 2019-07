USA: Zahl der verkauften Neubauten steigt überraschend deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Juni überraschend deutlich gestiegen.



Die Verkäufe seien um 7,0 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 5,1 Prozent erwartet.

Allerdings war der Rückgang im Mai stärker als erwartet ausgefallen. Die Verkäufe waren um revidierte 8,2 Prozent gefallen. Zunächst war ein Rückgang von 7,8 Prozent ermittelt worden.

Auf das Jahr hochgerechnet stiegen die Verkäufe von 604 000 im Vormonat auf 646 000 im Juni. Es war ein Wert von 658 000 erwartet worden./jsl/elm/fba