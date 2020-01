USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nur wenig verändert.



Die Zahl der Anträge sank in der vergangenen Woche um 2000 auf 222 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen etwas stärkeren Rückgang auf 220 000 Erstanträge erwartet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stiegen die Erstanträge von zuvor 228 500 auf 233 250. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts./jkr/jsl/fba