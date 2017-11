USA: Wirtschaft wächst etwas stärker als gedacht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als bisher bekannt.



Wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um auf das Jahr hochgerechnet 3,3 Prozent zum Vorquartal. Eine erste Schätzung hatte einen Anstieg um annualisiert 3,0 Prozent ergeben. Analysten hatten mit einer Korrektur gerechnet, allerdings nur auf 3,2 Prozent.

Wachstumsdaten werden in den USA, anders als in Europa, auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, falls das gemessene Tempo zwölf Monate lang anhielte. Nach europäischer Methode läge das US-Wachstum im dritten Quartal nicht bei 3,3 Prozent, sondern bei etwa 0,8 Prozent. Dies entspricht dem Wachstum der deutschen Wirtschaft im selben Quartal./bgf/tos/nas