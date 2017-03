USA: Wirtschaft wächst etwas stärker als gedacht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2016 hin etwas besser entwickelt als bisher bekannt.



Nach Angaben des Handelsministerium vom Donnerstag erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussquartal um annualisiert 2,1 Prozent zum Vorquartal. Bisher war eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 1,9 Prozent angegeben worden. Analysten hatten einen Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.

Wachstumszahlen werden in den USA, anders als in Europa, auf ein Jahr hochgerechnet. Die annualisierten Raten geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang gehalten wird. Weil in Europa auf diese Annualisierung verzichtet wird, sind die Wachstumsraten geringer und nicht unmittelbar mit amerikanischen Werten vergleichbar./bgf/jsl/tos