USA: Wirtschaft wächst etwas schwächer als gedacht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist etwas schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in einer dritten Schätzung mit. Bislang war das Ministerium von einem Wachstum um 2,2 Prozent ausgegangen. Im Schlussquartal 2017 war die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 2,9 Prozent gewachsen.

Wachstumszahlen aus den USA werden auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auch diese Annualisierung verzichtet. Wachstumszahlen aus den USA sind deshalb optisch höher und nicht unmittelbar mit europäischen Zahlen vergleichbar. Nach europäischer Methode ergäbe sich für die USA ein Quartalswachstum von etwa 0,5 Prozent./bgf/jsl/jha/