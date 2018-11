USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober nach sechs Rückgängen in Folge wieder gestiegen.



Sie seien im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent geklettert, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden 5,22 Millionen Häuser verkauft, nachdem Ökonomen mit 5,20 Millionen Häuser gerechnet hatten. Zuletzt hatten einige Indikatoren auf eine Abkühlung am Häusermarkt hingedeutet./jsl/jkr/he