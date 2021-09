USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im August stärker als erwartet gefallen.



Sie gingen im Monatsvergleich um 2,0 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 1,7 Prozent gerechnet.

"Die Hausverkäufe sind eindeutig rückläufig, liegen aber über dem Niveau vor der Pandemie", sagte Lawrence Yun, der Chefökonom des NAR. Der Rückgang deute darauf hin, dass ein begrenztes Angebot und steigende Preise die Nachfrage einschränkten, obwohl die Finanzierungskosten historisch niedrig blieben./jsl/jha/