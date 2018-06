USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Mai zum zweiten Mal hintereinander zurückgegangen.



Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,4 Prozent gesunken, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet. Der Rückgang im Vormonat wurde von 2,5 auf 2,7 Prozent korrigiert.

Auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) wurden im Mai 5,43 Millionen Häuser verkauft. Erwartet wurden 5,52 Millionen Häuser./bgf/stw