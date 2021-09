USA: Verbraucherstimmung trübt sich deutlich ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September deutlich eingetrübt.



Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 5,9 Punkte auf 109,3 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Februar. Es ist zudem das dritte Minus in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 115,0 Punkten gerechnet.

Lynn Franco vom Conference Board führte die Eintrübung auf die sich regional weiterhin ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus zurück. Zum anderen verwies er auf die steigenden Preise, die die Zuversicht der Verbraucher belasteten./jsl/bgf/he