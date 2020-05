USA: Verbraucherstimmung steigt im Mai leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Einbruch im Vormonat ist die Stimmung der US-Verbraucher im Mai etwas gestiegen.



Das Verbrauchervertrauen sei um 0,9 Punkte auf 86,6 Punkte geklettert, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 87,0 Punkte gerechnet. Im April war der Indikator noch so stark gefallen wie seit dem Jahr 1973 nicht mehr.

Die Verbraucher bewerteten ihre aktuelle Lage im Mai noch schlechter als im Vormonat. Der Indikator fiel von 73,0 Punkten auf 71,1 Punkte. Die Beurteilung der Erwartungen stieg dagegen von 94,3 Punkte auf 96,9 Punkte.

Die Verbraucher leiden derzeit unter einer rasch steigenden Arbeitslosigkeit und Lohneinbußen. In der Corona-Krise wurden weite Teile des öffentlichen Lebens in den USA lahmgelegt./jsl/he