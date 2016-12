USA: Verbraucherstimmung erreicht höchsten Stand seit 2001

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Dezember erneut deutlich verbessert und den höchsten Wert seit über 15 Jahren erreicht.



Der vom Conference Board erhobene Indikator stieg auf 113,7 Punkte, wie das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der beste Wert seit August 2001.

Im Vormonat hatte der Indexwert noch bei revidiert 109,4 Punkten (zuvor 107,1 Punkten) gelegen. Volkswirte hatten mit 109,0 Zählern gerechnet.

Der Indikator des Conference Board gilt als wichtiges Stimmungsbarometer. Monatlich befragt das private Institut etwa 3000 US-Haushalte. Das Verbrauchervertrauen ist ein Indikator für die Entwicklung des privaten Konsums, der maßgeblich für die gesamte konjunkturelle Entwicklung in den USA ist./jkr/he