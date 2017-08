USA: Verbraucherstimmung deutlich besser als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in den USA ist im August besser als erwartet ausgefallen.



Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 2,9 Punkte auf 122,9 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen nur 120,7 Punkte erwartet.

Der Wert vom Vormonat wurde von ursprünglich 121,1 Punkten auf 120,0 Punkte nach unten revidiert. Insgesamt befindet sich der Indikator auf vergleichsweise hohem Niveau, nachdem er im März bei 124,9 Punkten den höchsten Wert seit über 16 Jahren erreicht hatte.

Die Verbraucher bewerteten im August ihre aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen besser als im Vormonat. Besonders deutlich hat sich die Bewertung der aktuellen Lage verbessert./jsl/bgf/he