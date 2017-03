USA: Verbraucherstimmung auf dem höchsten Stand seit über 16 Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in den USA hat im März einen großen Sprung nach oben gemacht und den höchsten Stand seit über 16 Jahren erreicht.



Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 9,5 Punkte auf 125,6 Punkte gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Dies ist der höchste Wert seit Dezember 2000. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 114,0 Punkte gerechnet.

Getrieben wurde der Anstieg durch die deutlich bessere Bewertung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Verbraucher trübten sich hingegen leicht ein.

"Der deutliche Anstieg der Verbraucherstimmung auf den höchsten Stand seit Ende 2000 ist in Anbetracht des bereits unerwarteten Anstiegs im Vormonat sehr positiv zu beurteilen und mit einem robusten Konsumwachstum vereinbar", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Zahlen. "Politische Unsicherheiten scheinen bislang keinen belastenden Einfluss zu haben."

Der Indikator des Conference Board gilt als wichtiges Stimmungsbarometer. Monatlich befragt das private Institut etwa 3000 US-Haushalte. Das Verbrauchervertrauen ist ein Indikator für die Entwicklung des privaten Konsums, der maßgeblich für die gesamte konjunkturelle Entwicklung in den USA ist./jsl/jkr/stb