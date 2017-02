USA: Über 5.000 Flüge wegen Wintersturm gestrichen

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - In den USA sind am Donnerstag über 5.000 Flüge gestrichen worden. Das geht aus Daten des Flugbeobachtungsdienstleisters Flightradar24 hervor. Grund sei schlechtes Wetter in weiten Teilen des Landes, insbesondere im Nordosten.

Allein an den New Yorker Flughäfen wurden am Donnerstag fast 2.000 Verbindungen abgesagt. Die Wetterdienste sagten dort bis zu 30 Zentimeter Neuschnee voraus. Temperaturen um die 16 Grad Celsius hatten noch am Mittwoch für Frühlingsgefühle bei den New Yorkern gesorgt. Anschließend fielen die Temperaturen wieder abrupt ab. Am Freitag soll das Thermometer dort auf bis zu -9 Grad sinken. In anderen Landesteilen an der Ostküste soll es noch kälter werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur