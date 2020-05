USA Truck: Das muss man erstmal verdauen!

Der Kurs der Aktie USA Truck steht am 18.05.2020, 09:09 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 4.31 USD. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir USA Truck einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob USA Truck jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen USA Truck. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die USA Truck 3 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 4,31 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 139,75 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10,33 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von USA Truck liegt bei einem Wert von 13,11. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 30,14) unter dem Durschschnitt (ca. 57 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist USA Truck damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.