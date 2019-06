USA: Stundenlöhne steigen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne und Gehälter im Mai zwar weiter gestiegen, allerdings weniger als erwartet.



Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 0,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Bereits im Vormonat waren sie um 0,2 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Mai um 3,1 Prozent. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als erwartet und ebenfalls 0,1 Punkte weniger als im Vormonat. Die Lohnentwicklung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, weil die Fed zwar ihr Beschäftigungsziel, nicht aber ihr Inflationsziel erreicht hat./bgf/jkr/mis