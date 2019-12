USA: Stundenlöhne steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne und Gehälter im November etwas schwächer gestiegen als erwartet.



Die Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Lohnzuwachs für den Vormonat von 0,2 auf 0,4 Prozent revidiert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Löhne im November um 3,1 Prozent./bgf/jsl/men