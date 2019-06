USA: Schwebende Hausverkäufe steigen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe ist in den USA im Mai gestiegen.



Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe zogen im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent an, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas schwächeren Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet.

Im April waren die schwebenden Hausverkäufe im Monatsvergleich noch um 1,5 Prozent gefallen.

Im Jahresvergleich sanken die Verkäufe im Mai um 0,8 Prozent. Hier war ein gleichbleibender Anstieg von 0,4 Prozent erwartet worden./elm/jsl/he