USA: Schwebende Hausverkäufe sinken deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im August deutlich gefallen.



Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe gingen zum Vormonat um 1,8 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Januar. Analysten hatten nur ein Minus von 0,5 Prozent erwartet.

Der Rückgang folgt auf einen Rücksetzer im Vormonat von korrigiert 0,8 (zunächst 0,7) Prozent. Im Jahresvergleich gingen die Verkäufe im August um 2,5 Prozent zurück. Auch das war stärker als erwartet./bgf/jkr/he