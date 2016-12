USA: Schwebende Hausverkäufe gehen überraschend zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November überraschend gesunken.



Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien zum Vormonat um 2,5 Prozent gefallen, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Verkäufe leicht um 0,1 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich legten die Verkäufe im November hingegen stärker als zuletzt zu. In dieser Abgrenzung meldete die Maklervereinigung einen Anstieg um 1,4 Prozent. Im Vormonat hatte der Anstieg nur 0,2 Prozent betragen./jkr/mis