USA: Schwebende Hausverkäufe brechen unerwartet stark ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im Februar überraschend stark gefallen.



Die Zahl ging um 10,6 Prozent zum Vormonat zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, aber nur um 3,0 Prozent.

Bereits im Januar hatte es bei den Verkaufszahlen einen Dämpfer gegeben. Die Maklervereinigung revidierte den Rückgang auf 2,4 Prozent im Monatsvergleich, nachdem zuvor ein Rückgang um 2,8 Prozent gemeldet worden war.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat gingen die Hausverkäufe im Februar um 2,7 Prozent zurück. Im Vormonat waren sie in dieser Betrachtung noch um 8,8 Prozent gestiegen.

Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe, die auch als schwebende Hausverkäufe bezeichnet werden, gelten als Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden./jkr/he