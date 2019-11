USA: Schwächster Anstieg der Erzeugerpreise seit drei Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat es bei den Erzeugerpreisen im Oktober den schwächsten Anstieg seit drei Jahren gegeben.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten sie um 1,1 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies ist die niedrigste Rate seit Oktober 2016. Analysten hatten allerdings im Mittel einen noch schwächeren Zuwachs um 0,9 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Rate 1,4 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,4 Prozent. In dieser Betrachtung hatten Analysten einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 1,6 Prozent und im Monatsvergleich legten sie um 0,3 Prozent zu. Auch in dieser Abgrenzung fiel die Preisentwicklung unerwartet stark aus. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Preisentwicklung auf Verbraucherebene, an denen die US-Notenbank (Fed) ihre Geldpolitik ausrichtet./la/jsl/jha/