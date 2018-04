USA-Reisestipendien für Informatik-Studentinnen: Hasso-Plattner-Institut fördert Frauen in der IT

Potsdam (ots) - Für die weltweit größte IT-Konferenz für Frauenvergibt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) erneut Reisestipendien anInformatik-Studentinnen. Entscheidend bei der Auswahl derStipendiatinnen sind ihre Leistungsstärke, ihr Engagement und ihrPotenzial. Die renommierte "Grace Hopper Celebration" findet indiesem Jahr vom 26. bis 28. September in Houston (Texas) statt. Nochbis 17. Juni können sich interessierte Nachwuchsinformatikerinnen,die an einer deutschen Hochschule studieren, bewerben."Frauen sind in Informatik-Studiengängen und -Berufen noch immerunterrepräsentiert, dabei ist der Bedarf an exzellentenIT-Expertinnen und -Experten weltweit so hoch wie nie. Der digitaleWandel bietet zudem spannende und attraktive Berufsperspektiven",erklärt Institutsdirektor Professor Christoph Meinel. Mit der Vergabeder Stipendien wolle man jungen Informatikerinnen die Chance bieten,sich auf internationalem Parkett mit Frauen, die in der IT tätigsind, auszutauschen und renommierte Branchenvertreterinnen zutreffen.Der Fokus der Konferenz, die seit 1994 regelmäßig in den USAstattfindet, liegt auf der wissenschaftlichen und beruflichenFörderung und Vernetzung von Frauen in der Informatik und Technik.Neben bekannten Unterstützerinnen und Gastrednern - in denvergangenen Jahren waren dies u. a. die Geschäftsführerin vonFacebook, Sheryl Sandberg, IBM-Präsidentin Ginni Rometty und derMicrosoft-Chef Satya Nadella - treffen die Teilnehmerinnen aufzahlreiche anerkannte IT-Unternehmen und Universitäten, die bei derVeranstaltung geeignete Kandidatinnen für Jobs, Praktika undStudienplätze rekrutieren.Informationen zur Bewerbung und zur Konferenz:http://bit.ly/gracehopper2018https://ghc.anitab.org/Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell