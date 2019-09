USA: Produktivität steigt etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Produktivität im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gestiegen.



Sie habe um 2,3 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde der Wert aus der ersten Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten im Mittel aber mit einer Abwärtsrevision auf 2,2 Prozent gerechnet. Im Vorquartal war die Produktivität um 3,5 Prozent gestiegen.

Die Lohnstückkosten erhöhten sich im zweiten Quartal um 2,6 Prozent. Hier war zunächst ein Anstieg um 2,4 Prozent ermittelt worden. Ökonomen hatten im Mittel eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Im ersten Quartal hatten die Lohnkosten noch um 5,7 Prozent zugelegt.

Produktivität und Lohnstückkosten sind wichtige Richtgrößen für Unternehmen und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung./jsl/bgf/mis