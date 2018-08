USA: Privatbeschäftigung steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind im Juli mehr Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet.



Es seien 219 000 Arbeitsplätze hinzugekommen, geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Dienstleiters ADP hervor. Es ist der stärkste Anstieg seit Februar. Analysten hatten im Schnitt nur mit 186 000 neuen Stellen gerechnet.

Zudem ist der Zuwachs im Vormonat etwas höher als erwartet ausgefallen. Anstatt der zunächst ermittelten 177 000 Stellen wurden 181 000 Arbeitsplätze geschaffen.

Die US-Regierung veröffentlicht an diesem Freitag ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die ADP-Daten gelten am Markt als Indikator für die Regierungszahlen, obwohl die Zuverlässigkeit nicht besonders hoch ist./jsl/bgf/jha/