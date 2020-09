USA: Philly-Fed-Index gibt erneut nach

PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im September den dritten Monat in Folge eingetrübt.



Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel von 17,2 Punkten im Vormonat auf 15,0 Punkte, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Trotz des erneuten Rückgangs signalisiert der Indexwert aber weiterhin eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Im März hatte die Corona-Krise mit voller Wucht auf die USA übergegriffen und den Indikator auf Talfahrt geschickt. Nach einer Lockerung vieler Beschränkungen setzte eine wirtschaftliche Erholung ein. Die Situation bleibt aber angesichts zahlreicher, wenn auch rückläufiger Neuinfektionen angespannt.

Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert von unter null Punkten signalisiert einen Rückgang./jsl/bgf/men