USA: Neubauverkäufe steigen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im November überraschend gestiegen.



Die Verkäufe seien um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet.

Allerdings wurde der Vormonatswert stark nach unten revidiert. Demnach sind die Neubauverkäufe im Oktober um 2,7 Prozent gefallen. Zunächst war lediglich ein Rückgang von 0,7 Prozent ermittelt worden./jsl/he