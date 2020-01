USA: Neubauverkäufe gehen überraschend zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Dezember überraschend gefallen.



Die Verkäufe seien um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Anstieg um 1,5 Prozent erwartet.

Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat ungünstiger aus als bisher bekannt. Anstatt eines Zuwachses um 1,3 Prozent ergibt sich nach neuen Zahlen ein Rückgang um 1,1 Prozent.

Der jüngste Rückgang erfolgt allerdings von hohem Niveau aus. Mitte 2019 waren die Neubauverkäufe mit auf das Jahr hochgerechnet 729 000 Einheiten auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren gestiegen. Aktuell beträgt der annualisierte Wert 694 000. Für Unterstützung sorgen die gesunkenen Hypothekenzinsen - eine Folge der lockereren Geldpolitik der US-Notenbank Fed./bgf/jsl/he