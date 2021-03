USA: Neubauverkäufe geben stark nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im Februar stark gefallen.



Die Neubauverkäufe sanken im Monatsvergleich um 18,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen wesentlich milderen Rückgang um 5,7 Prozent erwartet. Trotz des kräftigen Rückgangs lagen die Verkäufe 8,2 Prozent über ihrem Niveau vom Vorjahresmonat. Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Februar 775 000 neue Häuser verkauft./bgf/jkr/fba