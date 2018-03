USA: Neubauverkäufe fallen zum dritten Mal in Folge

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im Februar erneut gefallen.



Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 0,6 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 4,6 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet fielen die Hausverkäufe auf 618 000 Einheiten.

Damit sind die Neubauverkäufe schon zum dritten Mal in Folge gefallen. Allerdings wurde zugleich der Rückgang im Januar von 7,8 auf 4,7 Prozent revidiert./bgf/jsl/fba