USA: NAHB-Immobilienindex steigt wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember etwas aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um einen Punkt auf 84 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet.

"Das drängendste Problem für den Immobiliensektor bleibt das mangelnde Angebot", sagte Robert Dietz, Chefökonom des NAHB. Die Bautätigkeit habe zwar zugenommen. Die Branche leide jedoch unter hohen Kosten und mangelnder Verfügbarkeit von Materialien, Arbeitskräften sowie Grundstücken.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/jha/