USA: NAHB-Immobilienindex steigt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im November überraschend aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg zum Vormonat um drei Zähler auf 83 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem unveränderten Wert von 80 Punkte gerechnet.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/bgf/he