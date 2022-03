USA: NAHB-Immobilienindex fällt auf Sechs-Monatstief

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im März weiter eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um zwei Punkte auf 79 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 81 Punkten erwartet.

Der Indexwert für März ist der niedrigste Stand seit vergangenen September. Außerdem wurde der Wert für Februar nach unten revidiert, von zuvor 82 Punkten auf nur noch 81 Zähler.

NAHB-Chefvolkswirt Robert Dietz verwies auf eine wachsende Unsicherheit der Immobilienbesitzer mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung in den USA. Die trübere Stimmung auf dem US-Häusermarkt sei mit der Erwartung steigender Leitzinsen zu erklären, sagte Dietz.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jkr/jsl/jha/