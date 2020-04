USA: NAHB-Hausmarktindex fällt auf den tiefsten Stand seit über sieben Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt ist im April belastet durch die Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit über sieben Jahren gefallen.



Der NAHB-Hausmarktindex sei im Vergleich zum Vormonat um 52 Punkte auf 30 Punkte eingebrochen, teilte die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mit. Die ist der stärkste jemals gemessene Rückgang.

Der Rückgang fiel zudem deutlich stärker als erwartet aus. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 55 Punkte gerechnet. Noch im Dezember 2019 hatte der Indikator mit 76 Punkten den höchsten Stand seit 1999 erreicht.

Belastet wurde der Indikator durch die Ausbreitung des Corona-Virus in den USA. Die Bauwirtschaft ist in vielen Bundesstaaten zum Erliegen gekommen. Zudem behindern Ausgangsbeschränkungen und steigende Arbeitslosigkeit den Hauskauf.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt. Werte des Stimmungsbarometers unter 50 Punkten signalisieren, dass die Mehrheit der Häuserbauer die Bedingungen negativ beurteilt./jsl/he