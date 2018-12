USA: NAHB-Hausmarktindex fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2015

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage am US-Häusermarkt hat sich im Dezember überraschend eingetrübt.



Der NAHB-Hausmarktindex sei um 4 Punkte auf 56 Punkte gefallen, teilte die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2015. Analysten hatten mit einem unveränderten Wert von 60 Punkten gerechnet.

Steigende Hypothekenzinsen und höhere Preise belasten laut Ökonomen den Wohnungsmarkt. Zuletzt hatten sich eine Reihe von Indikatoren für den Immobilienmarkt abgeschwächt. Bereits im November war der NAHB-Index um acht Punkte gefallen.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt. Werte des Stimmungsbarometers über 50 Punkten signalisieren, dass die Mehrheit der Häuserbauer die Bedingungen positiv beurteilt./jsl/bgf/mis